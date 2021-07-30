الرئيس الكوري يؤكد على أن الرياضة من الحقوق الأساسية للجميع

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أن أساس الرياضة يكمن في احترام الآخرين ومراعاتهم، وأنه لا مجال للتمييز بين الرياضيين. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تتعرض فيه الرامية "آن سان"، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية ثلاث مرات، لهجمات شرسة مناهضة للنسوية عبر الإنترنت بسبب شعرها القصير. وقال مون في لقاء مع مساعديه أمس الاثنين إن لكل فرد الحق الأساسي في الاستمتاع بالرياضة، ولا مجال لأي شكل من أشكال التمييز سواء كان على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية أو الوضع الاجتماعي أو مستوى الدخل أو القيود الجسمانية. وجاءت تصريحاته وسط اتهامات لبعض التجمعات على الإنترنت المناهضة للنسوية بأن "آن"، التي فازت بثلاث ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو، هي مدافعة متعصبة عن حقوق المرأة وتعتمد فقط على شعرها القصير، الذي يربطه البعض بالنسوية الراديكالية. وتعد "آن" أول رامي سهام على الإطلاق يحصل على ثلاث ميداليات ذهبية خلال دورة أولمبية واحدة. وخلال الاجتماع، تلقى الرئيس مون تقريرا حول القانون الأساسي للرياضة، الذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء. وأعرب عن أمله في أن يوفر هذا القانون فرصة لتحسين المواقف والثقافات تجاه الرياضة. وينص القانون، الذي تمت الموافقة عليه الشهر الماضي في جلسة عامة للبرلمان، على أن من واجبات الحكومات المركزية والبلدية ضمان حق الجمهور في ممارسة الأنشطة الرياضية دون تمييز.