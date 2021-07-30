الحكومة الكورية تدفع إعانات الإغاثة من كورونا حتى أواخر سبتمبر

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قال وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إن ما لا يقل عن 90 في المائة من الجولة الأخيرة من مدفوعات الإغاثة من وباء كورونا سيتم صرفها حتى نهاية الشهر القادم.وتعهد هونغ بذلك في اجتماع لكبار مسؤولي الوزارة أمس الاثنين، حيث قال إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لدفع المبالغ المخصصة ضمن الميزانية الإضافية السنوية الثانية، بما في ذلك "أموال التعافي" المخصصة لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين تضرروا بشدة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى المدفوعات للجمهور في شريحة الـ88 بالمائة الأقل دخلا، سيتم دفعها جميعا خلال الإطار الزمني المستهدف.وفي إشارة إلى الارتفاع الحاد في أسعار البيض والخضروات، أصدر الوزير هونغ تعليماته إلى المسؤولين ببذل قصارى جهدهم من أجل تثبيت الأسعار التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستهلاك اليومي.كما دعا هونغ إلى الاستعدادات الشاملة لتخطيط ميزانية العام القادم وصياغة خطة إدارة مالية مدتها خمس سنوات خلال هذا الشهر.