فتح حجوزات لقاح كورونا لمليونيْ شخص في الفئة العمرية 18- 49 اليوم الثلاثاء

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مع بدء حجز لقاحات كورونا للفئة العمرية من 18 إلى 49 عاما في منتصف أغسطس الجاري، ستبدأ الحكومة الكورية في قبول حجز المواعيد من المجموعة ذات الأولوية ضمن تلك الفئة العمرية خلال هذا الأسبوع.وتخطط الحكومات المحلية لتطعيم حوالي مليوني شخص أولا وستفتح الحجوزات اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل الأشخاص المؤهلون الموظفين في خدمة النقل العام وعمال التوصيل وعمال نظافة الشوارع وعمال مراكز الاتصال والمعاقين والعمال الأجانب والطلاب، وكذلك الذين يعملون عن كثب مع الأطفال والمراهقين، والموظفين في المرافق عالية الخطورة. وقد اختارت الحكومات المحلية الأشخاص المؤهلين وأخطرتهم.ووفقا للفريق الحكومي المسؤول عن التطعيم، سيمكن للأشخاص في منطقة سيول الكبرى تحديد المواعيد بدءا من الساعة 8 من مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 6 من مساء الغد الأربعاء. ويمكن للمقيمين في أجزاء أخرى من البلاد إجراء حجوزات بدءا من الساعة 8 من مساء الغد الأربعاء وحتى الساعة 6 من مساء الخميس.وسيمكن لأي شخص داخل هذه المجموعة بغض النظر عن المنطقة تحديد موعد من الساعة 8 من مساء الخميس حتى الساعة 6 من مساء الجمعة.وسوف يتم التطعيم في الفترة من 17 أغسطس إلى 11 سبتمبر بلقاحات فايزر أو موديرنا.