بلينكين يحث آسيان على التنفيذ الكامل للعقوبات الدولية على كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، خلال الاجتماعات التي ستعقد هذا الأسبوع، المتعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".وسيحضر وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" خمسة اجتماعات عبر الفيديو لرابطة دول جنوب شرق آسيا حتى يوم الجمعة، بما في ذلك منتدى آسيان الإقليمي.وقال المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين إنه خلال اجتماعات هذا الأسبوع، سيكرر الوزير بلينكين المواقف الأمريكية بشأن القضايا الإقليمية الملحة، بما في ذلك دعم حرية الإبحار في بحر الصين الجنوبي. وأضاف أن بلينكين سيحث أعضاء آسيان على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.وتأتي اجتماعات آسيان في الوقت الذي حذرت فيه كوريا الشمالية من أن التدريبات العسكرية السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستقوض آفاق العلاقات بين الكوريتين.ويتركز الانتباه على ما إذا كانت كوريا الشمالية ستشارك في منتدى آسيان الإقليمي، وهو أحد التجمعات الدولية النادرة التي تحضرها كوريا الشمالية بانتظام.ويعد هذا المنتدى أكبر مؤتمر أمني سنوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويجمع كبار الدبلوماسيين من 27 دولة.