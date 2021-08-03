ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2,6% في يوليو

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ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة تجاوزت 2% للشهر الرابع على التوالي خلال شهر يوليو الماضي، وسط استمرار الارتفاع في أسعار السلع البترولية والمنتجات الزراعية والسمكية.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد وصل إلى 107,61 نقطة في شهر يوليو، بزيادة نسبتها 2,6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.وأشار التقرير إلى أن المؤشر كان قد نما بنسبة 2,45 على أساس سنوي في يونيو، و2,6% في مايو، وهو أسرع ارتفاع منذ أكثر من تسع سنوات. وتعزى المكاسب التي تحققت في يوليو جزئياً إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الزراعية والحيوانية والسمكية، التي ارتفعت بنسبة 9,6% مقارنة بالعام السابق.ةقال التقرير إن أسعار المنتجات الصناعية ارتفعت بنسبة 2,8% على أساس سنوي، لتسجل نموا بأكثر من 2% منذ أبريل. كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط المتقلبة، بنسبة 1,7% على أساس سنوي في يوليو، وهو أكبر نمو منذ أغسطس من عام 2017.