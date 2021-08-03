اعتقال ثلاثة نشطاء بسبب حملة مزعومة ضد مشتريات طائرات إف -35

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أصدرت محكمة محلية في كوريا الجنوبية أوامر اعتقال بحق ثلاثة نشطاء، زُعم أنهم شنوا حملة ضد شراء الحكومة لطائرات مقاتلة من طراز "إف -35"، وذلك بأوامر من كوريا الشمالية.وعقدت محكمة منطقة "تشونغ جو" أمس الاثنين جلسة استماع لتقرير ما إذا كانت ستصدر أوامر اعتقال ضد أربعة أعضاء من جماعة مدنية في مدينة "تشونغ جو"، بتهمة انتهاك قانون الأمن القومي. وأصدرت المحكمة أمرا بحق ثلاثة منهم بدعوى وجود خطر فرارهم، ورفضت مذكرة توقيف للرابع.ويشتبه جهاز المخابرات الوطنية والشرطة في أن المتهمين شاركوا في حملة في الشوارع للحصول على توقيعات، ونظموا احتجاجات، وعقدوا مؤتمرا صحفيا لإدانة وزارة الدفاع بناء على أوامر من جاسوس كوري شمالي.وقبل جلسة المحكمة، قدم النشطاء شكوى ضد الرئيس "مون جيه إين" والمدعين العامين لدى مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين، زاعمين أن جهاز المخابرات والأمن والشرطة والمدعين العامين اختلقوا الاتهامات ضدهم.