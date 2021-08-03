كوريا تسجل 1202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنه تم اكتشاف 1202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الاثنين، ليظل العدد اليومي للإصابات في مستوى يزيد عن ألف حالة يوميا لمدة أربعة أسابيع متتالية.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها طوال يوم أمس رفعت إجمالي عدد حالات الإصابة المتراكمة في البلاد إلى 202 ألف و203.وأشارت إلى أن عدد الإصابات اليومي ظل أكثر من ألف حالة لليوم الثامن والعشرين على التوالي منذ 7 يوليو.ومن بين حالات الإصابة الجديدة أمس، كانت هناك 1152 إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 50 حالة لدى الوافدين من الخارج.