أغنية باتر لفرقة بي تي إس الأكثر بقاء على هوت 100 هذا العام

Photo : YONHAP News

أصبحت أغنية "باتر" المنفردة لفرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية هي الأغنية الأولى الأطول بقاء على مخطط "بيلبورد هوت 100"، في هذا العام.وقالت "بيلبورد" أمس الاثنين إن أغنية "باتر" ظلت تحتل المرتبة الأولى رسميا على مخططها "هوت 100"، للأسبوع التاسع، وهو ما يجعلها الأغنية الأطول تشغيلًا خلال هذا العام، حيث كسرت التعادل في ثمانية أسابيع مع أغنية المطربة "أوليفيا رودريغو" بعنوان "درايفرز لايسنس".وقد سيطرت فرقة "بي تي إس" على قمة مخطط الأغاني "بيلبورد هوت 100" لمدة عشرة أسابيع متتالية بأغنيتيْها "باتر"، و"بريميشن تو دانس"، حيث كانت "باتر" في القمة لمدة سبعة أسابيع متتالية قبل أن تحل محلها "بريميشن تو دانس" قبل أسبوعين، ثم عادت إلى الصدارة الأسبوع الماضي.