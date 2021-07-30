سيول تصدر التراخيص بإرسال مساعدات إنسانية لبيونغ يانغ

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عقدت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية أمس الاثنين اجتماعا للجنة الاستشارية للقطاعين العام والخاص للتعاون الإنساني لمناقشة القضايا المتعلقة بتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية بعد إعادة تشغيل خطوط الاتصال بين الكوريتين.وأعربت رابطة المنظمات المدنية الخاصة بالتعاون مع كوريا الشمالية عن ترحيبها باستئناف الحكومة إصدار التراخيص بإرسال مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية بدءا من يوم الثلاثين من شهر يوليو الماضي.وأكدت الوزارة أنها ستواصل إصدار التراخيص بإرسال مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية بناء على روح التعاون الإنساني، إذا تم استيفاء المتطلبات.وأضافت أن رابطة المنظمات المدنية الخاصة بالتعاون مع كوريا الشمالية قد طلبت من الحكومة عدم الكشف العلني عن تفاصيل متعلقة بالموافقة على إرسال مساعدات إنسانية لبيونغ يانغ.وتتكون اللجنة الاستشارية بين القطاعين العام والخاص للتعاون الإنساني من 15 عضوا من مسؤولي الوزارات ذات الصلة والمنظمات المدنية الخاصة بالتعاون الإنساني مع كوريا الشمالية.