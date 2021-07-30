افتتاح اجتماعات وزارية افتراضية لدول آسيان اليوم

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تُفتتح اليوم الثلاثاء اجتماعات وزارية لدول جنوب شرقي آسيا "آسيان" بطريقة افتراضية بسبب جائحة كورونا، ويستمر انعقادها حتى يوم الجمعة القادم.ويشارك وزير الخارجية الكوري "تشونغ وي يونغ" اليوم في اجتماعٍ لوزراء خارجية دول آسيان وكوريا الجنوبية، واجتماعٍ آخر لوزراء خارجية دول آسيان زائد 3 دول، وهي كوريا الجنوبية، والصين، واليابان.كما سيشارك الوزير الكوري "تشونغ" في اجتماعٍ لوزراء الخارجية لقمة شرق آسيا سيُعقد غدا الأربعاء بمشاركة 18 دولة، بما فيها الولايات المتحدة، وروسيا.وسيحضر الوزير "تشونغ" أيضا اجتماعا لوزراء الخارجية للمنتدى الأمني الإقليمي لدول آسيان سينعقد بمشاركة 27 دولة.ويمثل كوريا الشمالية السفير الكوري الشمالي لدى إندونيسيا بدلا من وزير الخارجية "لي سون كوان"، حيث يشغل السفير الكوري الشمالي لدى إندونيسيا منصب رئيس مكتب التمثيل الدبلوماسي في دُول آسيان.ومن المتوقع أن يتم في الاجتماعات الوزارية لدول آسيان مناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون الصحفي والاقتصادي في ظل جائحة كورونا، وتغير المناخ، والأوضاع الإقليمية الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، وميانمار، وبحر الصين الجنوبي.وسيؤكد الوزير الكوري "تشونغ" في الاجتماعات على أهمية التضامن والتعاون بين الدول المشاركة لمكافحة فيروس كورونا، وضرورة التعافي الاقتصادي العالمي الشامل والسريع.ومن المتوقع أن يبذل الوزير "تشونغ" جهوده للحصول على تأييد دول آسيان لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية التي تسعى لتنفيذها الحكومة الكورية الجنوبية، وإعادة ربط خطوط الاتصال بين الكوريتين.ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" سيشارك في اجتماع وزاري لدول آسيا، وسيؤكد خلاله موقف الولايات المتحدة بشأن الديمقراطية في ميانمار، وضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالعقوبات على كوريا الشمالية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير "بلينكن" ليس لديه خطة للتعامل مع كوريا الشمالية خلال مشاركته في الاجتماع.