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أكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أول حالتي إصابة بمتحور "دلتا بلاس" في كوريا الجوبية، والذي ظهر في حوالي 10 دول في جميع أنحاء العالم حتى الآن.وقالت الوكالة إنه تم تأكيد حالة الإصابة الأولى بمتحور "دلتا بلاس" لدى رجل في الأربعينات من العمر، والحالة الثانية لدى وافد من الخارج.يُذكر أن متحور "دلتا بلاس" يتمتع بدرجة عالية من قابلية الانتقال والقدرة على التهرب من فعالية اللقاح بشكل أكثر من متحور "دلتا".ومن جهة أخرى، أشارت نتائج مسح أجرته شركة "كوريا ريسيرتش" خلال الفترة من يوم السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من يوليو الماضي إلى أن 84% من المشاركين في المسح يؤيدون تمديد المستوى الرابع من إجراءات التباعد الاجتماعي.وتجاوز إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا في كوريا الجنوبية 20 مليون شخص، أي 39% من عدد سكانها.