إعادة تشغيل خطوط الاتصال بين الكوريتين تم بناء على طلب كيم جونغ أون

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أوضحت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية في تقرير قدمته للجنة المعلومات البرلمانية اليوم الثلاثاء أنه تم إعادة تشغيل خطوط الاتصال بين الكوريتين بناء على الطلب الذي تقدم به الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقال "كيم بيونغ كي" نائب البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم وعضو اللجنة البرلمانية للمعلومات إن تحذير "كيم يوه جونغ" شقيقة الزعيم "كيم" من التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن يشير إلى أن كوريا الشمالية مستعدة لاتخاذ الإجراءات مقابل إلغاء هذه التدريبات.وأضاف أن رئيس المخابرات الوطنية "بارك جي وان" صرح في اجتماع اللجنة البرلمانية بأنه من الضروري دراسة إمكانية اتخاذ موقف مرن بشأن التدريبات العسكرية المشتركة من أجل مواصلة الحوار بين الكوريتين وتحقيق نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، رغم أهمية التدريبات بالنسبة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.