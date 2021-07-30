الرئيس مون يؤكد أن التغلب السريع على أزمة كورونا أولوية قصوى للحكومة

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دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" جميع الهيئات الحكومية إلى بذل جهود شاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن الأولوية القصوى للحكومة هي التغلب على أزمة كورونا في أسرع وقت.وقال الرئيس "مون" إن بذل الجهود الشاملة للحجر الصحي وحماية معيشة الشعب أصبحت مهمة رئيسية لا مفر منها خلال الفترة المتبقية من رئاسته.وأضاف أن خلق وظائف جديدة يعد أمرا حتميا، مطالبا الهيئات الحكومية بالعمل بنشاط على استنباط تدابير إضافية لتضييق التفاوتات الاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا، وتحقيق الاستقرار في معيشة الشعب.ووعد الرئيس "مون" بأن الحومة ستقدم دعما فعَّالا للجهود التي ستبذلها الشركات لخلق فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة.