كوريا الشمالية تستجيب لمكالمات كوريا الجنوبية عبر شبكة الاتصالات الدولية بين السفن

Photo : YONHAP News

استجابت كوريا الشمالية للمكالمات التي أجرتها كوريا الجنوبية عبر روابط لاسلكية من سفينة إلى سفينة تستخدم الشبكة العالمية للاتصالات البحرية التجارية.وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "بو سونغ تشان" للصحفيين اليوم الثلاثاء بأن كوريا الشمالية ردت في وقت سابق من اليوم على مكالمات كوريا الجنوبية بعد 7 أيام من إعادة تشغيل خطوط الاتصال بين الكوريتين، مضيفا أن الخطين الساخنين الغربي والشرقي بين الجيشين الجنوبي والشمالي يعملان بشكل طبيعي.وكانت كوريا الشمالية تتجاهل المكالمات التي يجريها سلاح البحرية الكوري الجنوبي عبر الشبكة العالمية للاتصالات البحرية التجارية منذ استعادة تشغيل خطوط الاتصال بين الكوريتين يوم السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي.وتُستخدَم الشبكة العالمية للاتصالات البحرية التجارية للاتصالات الطارئة للاستغاثة والإنقاذ.، حيث كانت الكوريتان تستخدمان هذه الشبكة للاتصالات بينهما لمنع حدوث اشتباك مفاجئ بين سفنهما العسكرية في البحر الغربي.