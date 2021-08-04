الحكومة الكورية تستورد 200 مليون بيضة لتخفيف ارتفاع الأسعار

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة الكورية لاستيراد 200 مليون بيضة حتى نهاية الشهر القادم لتحقيق الاستقرار في الأسعار وسط النقص طويل الأمد في أعقاب نوبة شديدة من عدوى إنفلونزا الطيور. وأعلن نائب رئيس الوزراء، وزير المالية "هونغ نام كي"، عن هذه الخطة خلال جولة في متاجر البيع بالجملة للمنتجات الزراعية ومتاجر خصومات، أمس الثلاثاء، للتحقق من أسعار المستهلك للضروريات اليومية. وبموجب الخطة، ستستورد الحكومة 100 مليون بيضة في أغسطس و100 مليون بيضة أخرى في سبتمبر، وسوف تدعم هذه الخطوة خطة المؤسسة الكورية لتجارة الأسماك والمنتجات الزراعية والأغذية، التي تمولها الدولة، على تخفيض سعر السلة التي تحتوي على 30 بيضة مستوردة من أربعة آلاف وون إلى ثلاثة آلاف و100 وون. وقال هونغ إن الزيادة في واردات البيض ستساعد على الأرجح في تخفيف أسعار منتجات البيض المحلية من النطاق الحالي البالغ سبعة آلاف وون إلى حوالي ستة آلاف وون. وكانت كوريا الجنوبية قد شهدت ارتفاعا مضطردا في أسعار البيض بعد استمرار انتشار فيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى حتى شهر أبريل الماضي، مما أجبر السلطات على إعدام حوالي 30 مليون طائر منذ اندلاع العدوى في نوفمبر من العام الماضي. وشهدت كوريا تقلصا في عدد الدجاج البيّاض بنسبة 14.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات، عند 62.1 مليون دجاجة حتى نهاية مارس، ثم عاد إلى 65.9 مليون في نهاية يونيو. وارتفعت أسعار البيض ومنتجات الألبان والسلع الزراعية الأخرى بشكل أكبر في موجة الحرالمستمرة. وسوف يتم توجيه نصف البيض المستورد أو أكثر إلى محلات السوبر ماركت ومحلات الخصم، حتى شهر سبتمبر القادم لتلبية طلبات الأسر. وفي السابق، كانت الحكومة الكورية تقوم بتوزيع أكبر نسبة من البيض المستورد على شركات التموين أو شركات تصنيع الأغذية.