خمسة وستون ضابط أمن سيقومون بحماية الرئيس مون بعد انتهاء فترته الرئاسية

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تم تحديد عدد أفراد الأمن والحماية المخصصين لضمان سلامة الرئيس الكوري "مون جيه إين" ومقر إقامته بعد انتهاء ولايته تستغرق خمس سنوات، في العام القادم، بـ65 ضابطا.وأقر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة مون يوم أمس الثلاثاء مرسوما معدلا ينص على زيادة عدد أفراد الأمن لحماية الرئيس ليصل إلى 65. وسوف تُكلف هذه القوى البشرية الإضافية بحماية مون فور مغادرته مكتبه العام القادم. وبموجب الخطة، سيتم تخصيص أفراد أمن بمقدار 27 للرئيس بمجرد انتهاء فترة ولايته في مايو من العام القادم. ووفقا لمكتب الرئاسة، كان يحق لجميع الرؤساء السابقين الحصول على نفس المستوى من عدد أفراد الأمن. وسوف يكون الضباط الـ38 الآخرون مسؤولين عن توفير الأمن لمنزله في "يانغ سان" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وقال المكتب الرئاسي إن ذلك العدد يمثل حوالي ثلث حجم القوات المعتاد للرؤساء السابقين.