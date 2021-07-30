الولايات المتحدة تؤكد استعدادها للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

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أعادت الولايات المتحدة التأكيد على استعدادها للالتقاء بكوريا الشمالية دون أي شروط مسبقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة اتصلت بكوريا الشمالية وليس لديها تحديثات بشأن رد كوريا الشمالية.ومع ذلك، أضاف "برايس" أن "سونغ كيم" بصفته المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، كان قد عرض الاجتماع مع بيونغ يانغ "في أي مكان وفي أي وقت دون شروط مسبقة"، وأن هذا العرض لا يزال قائما. وأضاف أن الأمر متروك لكوريا الشمالية للرد الإيجابي على العرض. وكان "سونغ كيم" قد أدلى بتلك التصريحات في يونيو الماضي عندما التقى بنظيريه الكوري الجنوبي والياباني في سيول.كما أكد "برايس" على أن واشنطن تدعم الحوار بين الكوريتين، وترحب بإعادة تشغيل خطوط الاتصالات بينهما.