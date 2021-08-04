الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي يصل إلى أعلى مستوياته في يوليو

Photo : YONHAP News

سجل حجم الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي ارتفاعا قياسيا جديدا في شهر يوليو الماضي، نتيجة لزيادة العائدات على الأصول بالعملات الأجنبية.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 458,7 مليار دولار أمريكي حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة مقدارها 4,6 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق.وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي السابق البالغ 456,4 مليار دولار كان قد تسجيله في مايو. وأوضح البنك المركزي في تقريره أن الارتفاع في يوليو يرجع إلى زيادة العائدات على أصوله بالعملات الأجنبية، وزيادة الودائع بالعملات الأجنبية في المؤسسات المالية.وأضاف أنه حتى نهاية شهر يونيو، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من 3,1 تريليون دولار، وتلتها اليابان وسويسرا.