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السياسية

واشنطن تقول إن القرارات بشأن التدريبات المشتركة ستتم من خلال المحادثات مع سيول

Write: 2021-08-04 09:24:07Update: 2021-08-04 10:03:04

واشنطن تقول إن القرارات بشأن التدريبات المشتركة ستتم من خلال المحادثات مع سيول

Photo : YONHAP News

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن أي قرار بشأن التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية سوف يتم اتخاذه من خلال التشاور بين البلدين.

وأصدر المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" هذا الموقف أمس الثلاثاء في موجز صحفي، عندما سئل عن التدريبات السنوية المشتركة المقرر إجراؤها هذا الشهر.

وقال "كيربي" إن البلدين الحليفين يتمتعان بوضعية تدريب واستعداد مناسبة في شبه الجزيرة الكورية، وسوف يتم اتخاذ أي قرار بشأن التدريبات والاستعداد المشترك من خلال التشاور الوثيق مع كوريا الجنوبية. وأضاف أن حكومة كوريا الجنوبية لم تتقدم بأي طلب للنظر في مسألة تعليق التدريبات العسكرية المشتركة القادمة.

وكانت كوريا الشمالية قد أعادت ربط خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، ثم حذرت "كيم جونغ أون" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي يوم الأحد من أن التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يمكن أن تقوّض آفاق العلاقات بين الكوريتين.
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