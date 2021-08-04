عدد إصابات كورونا العالمية يتجاوز 200 مليون

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حالة حتى الآن، في جميع أنحاء العالم، مستوى 200 مليون حالة.ووفقا لموقع "ورلد أوميتر"، وهو موقع إلكتروني يوفر إحصاءات عن الجائحة في الوقت الفعلي، فقد بلغت الحصيلة العالمية للإصابات بالفيروس القاتل حوالي 200 مليون و190 ألفا حتى صباح اليوم الأربعاء بتوقيت كوريا.ويعتبر هذا الرقم يمثل 2,5% من إجمالي عدد سكان العالم البالغ 7 مليارات و750 مليون نسمة. وقد تجاوز العدد العالمي للإصابات 100 مليون يوم 25 يناير الماضي، وتضاعف خلال ستة أشهر فقط. واستغرق الأمر أكثر من عام ليصل عدد الإصابات على مستوى العالم إلى 100 مليون، ولكن لم يمر سوى نصف عام ليصل إلى 200 مليون.وظلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الإصابة التراكمية بفيروس كورونا عند 36 مليونا، وتليها الهند بـ31 مليونا ثم البرازيل وروسيا. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس على مستوى العالم 4 ملايين و250 ألف شخص.