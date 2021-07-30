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من المقرر وصول حوالي 3 ملايين و710 آلاف جرعة من اللقاحات المضادة لجائحة كورونا إلى البلاد اليوم كانت الحكومة الكورية قد أبرمت مباشرة عقدا خاصا لها مع شركات اللقاحات الأجنبية.صرح فريق التعامل مع التطعيم ضد الجائحة بأن مليونين و530 ألف جرعة من لقاح "فايزر" ستصل إلى مطار "إنتشون" الدولي على متن طائرة في الساعة الحادية عشرة والثلث صباح اليوم.وتمثل الكمية جزءا من 66 مليون جرعة أبرمت الحكومة الكورية مباشرة عقدا خاصا لشرائها مع شركة فايزر. يُذكَر أن كمية محددة من اللقاح تصل إلى البلاد كل أسبوع وبالترتيب، بحيث وصل إلى البلاد 6 ملايين و753 ألف جرعة منها خلال شهر يوليو الماضي، بما فيها مليونان و679 ألف جرعة وصلت يوم 28 من الشهر الماضي.كما طُرح مليون و188 ألف جرعة من لقاح " أسترازينيكا" في حوالي الساعة العاشرة صباح اليوم من مصنع "إس كي بايو ساينس" في مدينة "آندونغ" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ. يُشار إلى أن مليونا و182 ألف جرعة منها كانت قد طرحت أمس الأمر الذي يعني تقديم مليونين و370 ألف جرعة منها إلى البلاد خلال اليومين الماضيين.صرحت الحكومة الكورية بأنها ستوفر 28 مليونا و600 ألف جرعة من اللقاحات المضادة للوباء خلال هذا الشهر.