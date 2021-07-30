مباراة أولمبية شبه نهائية بين الفريقين الكوري والياباني في البيسبول اليوم

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سيلعب الفريق الكوري لكرة البيسبول الذي يستهدف نيل ميدالية أولمبية ذهبية للمرة الثانية على التوالي مع نظيره الياباني في مباراة مهمة ستُقام اليوم.سيلعب الفريق الكوري بقيادة المدرب "كيم غيونغ مون" مع منافسه الياباني للفوز بتذكرة التأهل لمباراة نهائية في أستاد "يوكوهاما" باليابان في الساعة السابعة مساءَ اليوم.بالرغم من أن الفريق الكوري خسر أمام نظيره الأمريكي في دوري المجموعات بنقطتين مقابل 4 نقاط إلا أنه تأهل للمباراة شبه النهائية بعد التغلب على فريقيْ جمهورية الدومينكان وإسرائيل.أما الفريق الياباني فقد حقق 3 انتصارات حتى الآن، وهي انتصاران في دوري المجموعات، وانتصار على الفريق الأمريكي أيضا بـ7 نقاط مقابل 6 نقاط بعد الخوض في دور إضافي.تمثل مباراة اليوم مباراة مهمة بالنسبة لكل من الفريق الكوري الذي يستهدف الحصول على ميدالية ذهبية للمرة الثانية على التوالي بعد أولمبياد بكين لعام 2008، ونظيره الياباني الذي يستهدف الحصول على أول ميدالية ذهبية أولمبية له في بلاده.