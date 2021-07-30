الفريق الكوري النسائي للكرة الطائرة يتأهل لمباراة أولمبية شبه نهائية بعد التغلب على نظيره التركي

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تغلب الفريق الكوري النسائي للكرة الطائرة على نظيره التركي الذي يحتل المركز الرابع حسب الترتيب العالمي ليتأهل لمباراة أولمبية شبه نهائية.تجدر الإشارة إلى أن الفريق الكوري كان قد تأهل للدور ربع النهائي ليصبح الفريق الآسيوي الوحيد في هذا المجال، بحيث تغلب على نظيره التركي في مبارأة أقيمت اليوم في ملعب "أرياكيه" في العاصمة اليابانية "طوكيو" بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطيْن. ولعبت اللاعبة الكورية الرئيسية "كيم يون غيونغ" دورا كبيرا في تحقيق هذا الانتصار من خلال تسجيل 28 نقطة.وبعد أن خسر الفريق الكوري أمام نظيره التركي في الشوط الأول، فاز عليه بالشوطين الثاني والرابع على التوالي بفضل الأداء المتميز للاعبة المركز "يانغ هيو جين". ولكنه خسر في الشوط الرابع ليبدأ الشوط الخامس والأخير الذي حققت فيه اللاعبة "كيم يون كيونغ" نقاطا متتالية ليتغلب الفريق الكوري على نظيره التركي بنتيجة 15 نقطة مقابل 13 نقطة ليتأهل أخيرا للمباراة شبه النهائية.وقد كان للاعبة كيم دور كبير في انتصار فريقها من خلال تسجيل 28 نقطة لتصبح أكثر لاعبات الفريقين من حيث تسجيل النقاط.كان الفريق الكوري للسيدات قد فاز بميدالية برونزية في أولمبياد مونتريال لعام 1976 لأول مرة في تاريخ الرياضات الكروية الكورية. ومن المتوقع أن يلتقي في المباراة ربع النهائية مع الفريق الفائز في مباراة ستقام بين الفريق البرازيلي وفريق اللجنة الأولمبية الروسية.