1,725 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس في كوريا

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بجائحة كورونا ألفا و725 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.قال مركز الوقاية من الكوارث والتدابير المضادة اليوم إن كوريا شهدت ألفا و725 حالة جديدة خلال أمس، منها ألف و664 حالة محلية المصدر، و61 حالة واردة من الخارج.وحسب المناطق المحلية جاءت 479 حالة في العاصمة سيول، و474 حالة في مقاطعة كيونغ كي بحيث شكلت منطقة العاصمة الكبرى 63.3 % من إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة.ومن بين المناطق غير منطقة العاصمة الكبرى 113 حالة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و108 حالات في مدينة بوسان، و75 حالة في مدينة ديكو.وزاد عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للجائحة بحوالي 218 ألف شخص خلال أمس ليبلغ إجمالي عددهم المتراكم 20 مليونا و169 حالة بحيث شكل العدد 39.3 % من إجمالي عدد السكان في البلاد.أما عدد من أكملوا الجرعة الثانية فقد بلغ حوالي 7 ملايين و289 ألف شخص حتى الآن ليمثل العدد 14.2 % من إجمالي عدد السكان.وبلغ عدد المرضى المصابون بالجائحة في حالة خطيرة 329 مريضا حسب معيار اليوم، بينما أضيفت حالتا وفاة ليسجل عدد حلات الوفاة المتراكم ألفين و106 حالات بحيث بلغت نسبة الوفيات 1.03 %.من ناحية أخرى من المقرر بدء عملية حجز التطعيم ضد الجائحة بين ذوي الأولويات في التطعيم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و49 عاما اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم.يشار إلى أن الحكومات المحلية كانت قد اختارت حوالي مليوني شخص كذوي الأولويات ومنهم العاملون في المهام الضرورية، والمنتسبون إلى الفئات المهمشة من التطعيم، وذوو الاتصالات الكثيفة مع الأطفال والمراهقين، والعاملون في المرافق عالية الخطورة في الإصابة بالجائحة.