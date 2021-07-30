الإعلان عن مستوى جديد للتباعد الاجتماعي في كوريا بعد الغد

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من المقرر أن ينتهي تطبيق المستوى الرابع من نظام التباعد الاجتماعي على منطقة العاصمة الكبرى، والمستوى الثالث على غيرها من مناطق البلاد في نهاية هذا الأسبوع.قالت الحكومة الكورية إنها ستراقب وضع انتشار الجائحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وستقرر بعد الغد الجمعة مستوى جديدا من النظام سيتم تنفيذه بدءا من الأسبوع القادم.قال "كيم بو غيوم" رئيس الوزراء الكوري إن قوة انتشار الوباء لا تزال قائمة ومن الأرجح استمرار الاحتياط نظرا لعدم انتهاء موسم الإجازات الصيفية وكثرة العائدين من أماكن الإجازات.وقد شهد الأسبوع الماضي زيادة كبيرة في التنقلات الأسبوعية بين مناطق البلاد بمناسبة حلول موسم الإجازات الصيفية رغم تعزيز نظام التباعد الاجتماعي والحجر الصحي.حيث زادت كمية التنقلات الأسبوعية في مختلف المناطق خارج منطقة العاصمة الكبرى زيادة كبيرة بحيث زادت بـ 7 ملايين و210 آلاف حالة تنقل أي 6.4 % مقارنة مع الأسبوع السابق.تجدر الإشارة إلى أن كميات التنقلات الأسبوعية ظلت تزيد للأسبوع الثالث على التوالي لترتفع بحوالي 30 % بالمقارنة مع كمية التنقلات قبل بدء الموجة الثالثة من انتشار الوباء في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي.أما كمية التنقلات في منطقة العاصمة الكبرى، فقد زادت الأسبوع الماضي بـ 0.8 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وطلبت الحكومة الكورية من المواطنين تقليل تحرُّكاتهم وزيارة أماكن نائية خلال موسم الإجازات.