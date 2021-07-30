وزير الخارجية الكوري يطلب دعما لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية في محفل دولي

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قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم إن وزير الخارجية الكوري "جونغ اوي يونغ" قد شارك في مباحثات عُقدت أمس افتراضيا بحضور وزراء الخارجية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وكوريا الجنوبية، والصين، واليابان.وفي المباحثات تبادل الوزير الكوري الآراء مع نظرائه الحضور حول قضية شبه الجزيرة الكورية، والانقلاب العسكري في ميانمار، وسبل التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتعافي الاقتصادي وغيرها.أكد الوزير جونغ على ضرورة الدبلوماسية والحوار بناء على الاتفاق القائم بين الكوريتين من جهة، وكوريا الشمالية والولايات المتحدة من أجل نزع الأسلحة النووية الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وإحراز تقدم فعلي في عملية إرساء السلام الدائم فيها.كما طلب من الدول المشاركة في المباحثات دعما لِمُضي عملية السلام قُدُما في شبه الجزيرة الكورية خاصة بعد استئناف خطوط الاتصالات بين الكوريتين.إضافة إلى ذلك حث الوزير على استعادة الديمقراطية والإفراج السريع عن المحتجزين في ميانمار، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية أيضا ستستمر في البحث عن سبل تقديم المساعدات الإنسانية من أجل حل قضية ميانمار.وأعرب عن نية كوريا مواصلة المشاركة في مناقشة نظام تخزين المستلزمات الطبية الضرورية الذي يتم تناولها بين الدول المشاركة في المباحثات.