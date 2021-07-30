وضع أساس لبدء عصر الجيل السادس من الاتصالات المتنقلة

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يقوم الباحثون في مجال تقنية المعلومات بقياس أداء الجيل السادس من أجهزة الإرسال والاستقبال للاتصالات المتنقلة التي طورها مركز "إل جي - كايست" البحثي في الجيل السادس من أجهزة الاتصالات المتنقلة.يمكن للأجهزة تقليل فقدان موجات الراديو في نطاق تيراهيرتز (㎔) وجمعها في مكان واحد لإرسالها بشكل مكثف.إذا استُخدمت هذه التقنية، يمكن إرسال موجات الراديو بنطاق 27 غيغاهيرتز ليتم تحقيق وظيفة الاتصالات فائقة السرعة بوتيرة أسرع للغاية مقارنة مع الجيل الخامس الحالي الذي يبلغ نطاقه 2.4 غيغاهيرتز.قال "جو دونغ هو" مدير المركز إننا نجحنا في تأمين نطاق كبير بأكثر من 11 ضعفا لنفتح إمكانية لزيادة سرعة الإرسال بحوالي 11 ضعفا مقارنة مع الجيل الخامس.يشار إلى أن مختلف الدول تتنافس تنافسا شرسا في بحث وتطوير الجيل السادس من تقنية الاتصالات المتنقلة من أجل استخدامها التجاري في عام 2030.وفي عام 2018 أعلنت اليابان عن خطة تقاسم موجات الراديو الديناميكية، بينما وضعت كل من الولايات المتحدة والصين سياسة بحثية وطنية في العام الماضي.وقال "جونغ جيه هون" الباحث في مركز التقنيات المستقبلية بشركة إل جي للإلكترونيات إن الجيل السادس يتمتع بإمكانيات كبيرة للاستخدام الفعال بكونه حلا لتقديم نسبة إرسال البيانات فائقة السرعة الأمر الذي يشير إلى مستقبله المشرق.مع تقليل فترات تغيير أجيال الاتصال تماشيا مع تطور تقنيات الاتصالات المتنقلة يوما بعد يوم، يَجري في كوريا الجنوبية بحث وتطوير الجيل الخامس على قدم وساق.