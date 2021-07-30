ارتفاع مؤشر أسعار المساكن في مختلف دول العالم

Photo : YONHAP News

يبدو أن ظاهرة ارتفاع أسعار السكن لا تظهر في كوريا فقط، بل أيضا في غيرها من الدول المتقدمة.فوفقا لخريطة إحصاء العقارات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي كشف عنها معهد أبحاث كوريا للمستوطنات البشرية، بلغت نسبة ارتفاع أسعار السكن الفعلية في البلاد التي شملت الأسعار لمدة عام واحد من الربع الرابع في عام 2019 ونفس الربع في عام 2020، بنسبة 4.3 %.وتبين في الخريطة أن 23 دولة من بين الدول الـ24 والخاضعة للمقارنة شهدت ارتفاعا في أسعار السكن خلال نفس الفترة بما فيها الولايات المتحدة بـ9.6 %، وفرنسا بـ5.9 %، وبريطانيا بـ5.3 %.أما تشيلي فقد سجلت بسالب 0.3 % من مؤشر أسعار السكن الفعلية لتصبح الدولة الوحيدة في المنظمة الدولية التي تناقصت فيها الأسعار.وبالنسبة لنسب التغير في مؤشرات أسعار السكن الفعلية خلال 5 سنوات، بلغت نسبة البلاد 2.4 % لتكون أقل من اليابان التي سجلت 8.5 %. وخلال نفس الفترة سجلت الولايات المتحدة 28.5 % بينما سجلت كندا 31 %.كما سجلت البرتغال 45.7 % بينما سجلت المجر 45.3 %.وبشأن نسب التغير في مؤشر أسعار الاستئجار خلال سنة واحدة سجلت كوريا ارتفاعا بـ 0.6 %. وخلال نفس الفترة سجلت الولايات المتحدة 2.5 %، وألمانيا 1.3 %، وبريطانيا 1.7 %.ويشير هذا الإحصاء إلى أن كوريا وغيرها من الدول شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار البيوت نتيجة لزيادة السيولة النقدية بسبب سياسة التخفيف الكمي.