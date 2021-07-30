الرئيس مون يدعو إلى إجراء 'مشاورات دقيقة' مع الولايات المتحدة بشأن التدريبات العسكرية المشتركة

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أصدر الرئيس "مون جيه إين" تعليماته لقادة القوات المسلحة للتشاور بعناية مع نظرائهم الأمريكيين بشأن التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين المقرر إجراؤها خلال هذا الشهر.وقال مسؤول رئاسي رفيع المستوى للصحفيين أمس الأربعاء إن الرئيس "مون" أصدر تلك التعليمات في اجتماعه مع كبار المسؤولين العسكريين في وقت سابق من اليوم.وجاء ذلك تعليقا على تقرير قدمه وزير الدفاع "سوه ووك" يتعلق بمناقشة الجيش لهذه القضية مع الولايات المتحدة والسلطات الصحية، مع مراعاة الوضع الوبائي الحالي والظروف "الواقعية" الأخرى.وتأتي التصريحات وسط تكهنات بأن تسعى سيول إلى تأجيل التدريبات المشتركة، بعد أن أصدرت "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تحذيرا يوم الأحد الماضي من أن المناورات العسكرية ستؤثر على مستقبل العلاقات بين الكوريتين.كما صرح مدير وكالة الاستخبارات الوطنية "بارك جي وون" أمام لجنة الاستخبارات البرلمانية بأن الحاجة تدعو إلى إبداء "المرونة" فيما يتعلق بالتدريبات العسكرية.ومع ذلك، نفى مسؤول رئاسي رفيع المستوى أمس الأربعاء أن يكون المكتب الرئاسي قد غير موقفه، حيث يتوقع الكثيرون أن تستمر التدريبات كما هو مخطط لها.