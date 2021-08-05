كوريا الجنوبية تعقد اجتماعات استراتيجية لتصبح مركزا عالميا للقاحات

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من المقرر أن تكشف الحكومة اليوم الخميس عن الاستراتيجيات اللازمة للتحول إلى مركز دولي لإنتاج وتوزيع لقاحات فيروس كورونا.وقال المكتب الرئاسي أمس الخميس إن الرئيس "مون جيه إين" سيترأس الاجتماع الافتتاحي للجنة التحضيرية لمركز اللقاحات العالمي. وأضاف أن الرؤى والاستراتيجيات المتعلقة بتحقيق ذلك الهدف سيتم وضعها في هذا الاجتماع.وقد أعلنت كوريا الجنوبية في وقت سابق أنها ستسعى للمساعدة في توفير لقاحات كورونا باستخدام قدرتها على الإنتاج الطبي الحيوي، وقالت أيضًا إنها ستضمن تحقيق "سيادة اللقاح" من خلال تطوير لقاح محلي.وقالت نائبة المتحدث باسم الرئاسة "ليم سي يون" إن "مون" الذي سيترأس الاجتماع الأول للجنة والذي سيشارك فيه رئيس الوزراء ورئيس اللجنة "كيم بو كيوم"، سينقل إرادة الحكومة القوية لتحقيق الأهداف.ومن المقرر أن يقدم وزير الصحة "كوون ديوك تشول" تقريرا إلى الرئيس عن الاستراتيجيات المحددة لتحقيق تلك الأهداف.