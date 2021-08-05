منظمة الصحة العالمية تطالب بوقف استخدام جرعات تعزيز اللقاح حتى نهاية سبتمبر

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دعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف تقديم جرعات تعزيز اللقاح، على الأقل حتى نهاية سبتمبر، لحل الخلل في برامج التطعيم بين الدول الغنية والفقيرة.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" في إفادة صحفية افتراضية أمس الأربعاء إن أكثر من 80% من الأربعة مليارات جرعة التي يتم تناولها على مستوى العالم كانت في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع والأعلى، والتي تشكل أقل من نصف سكان العالم.وقال إنه يتفهم حاجة الحكومات لحماية شعوبها من سلالة دلتا المتغيرة، لكنه شدد على هدف منظمة الصحة العالمية المحدد في مايو بتلقيح ما لا يقل عن عشرة% من سكان كل دولة بحلول نهاية سبتمبر.وقد رفضت الولايات المتحدة، التي تدرس إعطاء جرعات معززة للفئات المستضعفة، دعوة منظمة الصحة العالمية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة "يمكنها القيام بالأمرين"، أي أنه يمكن تقديم جرعات التعزيز للأمريكيين وكذلك ضمان حصول الدول الفقيرة على المزيد من اللقاحات.