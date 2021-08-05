استطلاع للرأي يظهر أن 64.2% من الآباء يرغبون في تطعيم أطفالهم

Photo : YONHAP News

وجد استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من 65% من الآباء على استعداد لإعطاء أطفالهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وكشف فريق بحثي في مستشفى جامعة بوسان الوطنية عن النتائج اليوم الخميس بعد استطلاع آراء 226 من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بالإضافة إلى 117 طفلا ومراهقا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما. وقد تم إجراء الاستطلاع بين 25 مايو و 3 يونيو.وقال حوالي 77% من الآباء إنهم مستعدون للتطعيم بأنفسهم، بينما قال 64.2% إنهم يوافقون على تطعيم أطفالهم.ومن بين الأطفال الذين شملهم الاستطلاع، قال 49.6% إنهم مستعدون للتطعيم.وقال حوالي 51% من المجيبين إنهم يشعرون بأن اللقاحات فعالة ، وأجاب 28% فقط بأنها آمنة.وقد خفضت وزارة الغذاء وسلامة الدواء الحد الأقصى لسن التطعيم بلقاح شركة فايزر إلى 12 عاما في الشهر الماضي، ولكن تم إجراء الاستطلاع عندما كان الحد الأدنى العمري عند 16 عاما.وتم نشر الاستطلاع في طبعة حديثة من مجلة العلوم الطبية الكورية.