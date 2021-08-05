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السياسية

نواب من الحزب الحاكم يدعون إلى إلغاء التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة

Write: 2021-08-05 10:37:13

نواب من الحزب الحاكم يدعون إلى إلغاء التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

شارك مزيد من نواب الحزب الحاكم في الدعوة إلى إلغاء التدريبات العسكرية الصيفية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال النائب "جين سونغ جون" عن الحزب الديمقراطي الحاكم لشبكة "كي بي إس" أمس الأربعاء إن ما يقرب من 60 نائبا من حزبه وحزب "مينجو المفتوح" وحزب العدالة وقعوا بيانا يدعو إلى تأجيل التدريبات، بشرط أن تستأنف الكوريتان الحوار.

ويخطط "جين" لعقد مؤتمر صحفي لهذا الغرض في مقر البرلمان اليوم الخميس.

ومن ناحية أخرى، أصدر الرئيس "مون جيه إين" أمس الأربعاء تعليماته للقادة العسكرية للتشاور بعناية مع نظرائهم الأمريكيين بشأن التدريبات.

وتأتي تلك التصريحات وسط التكهنات بأن تسعى سيول إلى تأجيل التدريبات، بعد أن حذرت "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، من أن التدريبات سوف تلقي بظلالها على مستقبل العلاقات بين الكوريتين.
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