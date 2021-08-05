الحكومة تقرر الشهر المقبل بشأن تأجيل مدفوعات القروض وفوائدها

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ستقرر الحكومة في الشهر المقبل ما إذا كانت ستقدم مرة أخرى تأجيلا لسداد القروض والفوائد لأصحاب الشركات والأعمال الصغيرة، حيث من المقرر أن ينتهي قرار التأجيل السابق في سبتمبر.وقال وزير المالية "هونغ نام كي" في اجتماع اليو مالخميس إن إيرادات الشركات الصغيرة تعاني بعد أن سارت لبعض الوقت على مسار التعافي التدريجي، خاصة الشركات والأعمال التي تعتمد على الخدمات المباشرة، كالمطاعم ومرافق السكن.لكنه أكد أن إجمالي مدفوعات بطاقات الائتمان تظهر اتجاها إيجابيا بسبب زيادة المبيعات عبر الإنترنت. حيث زادت مدفوعات بطاقات الائتمان بنسبة 5.5% في مايو، و7.6% في يونيو، و7.9% في يوليو.وسوف تعلن الحكومة هذا الشهر عن إجراءات تأجيل مدفوعات النصف الثاني من الضرائب ورسوم التأمينات الاجتماعية.