تسجيل 1,776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أبلغت كوريا الجنوبية عن 1,776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، وهو رابع أعلى حصيلة يومية حتى الآن.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال اليوم السابق رفعت عدد الحالات المتراكم في البلاد إلى 205 آلاف و702 حالة.وكان من بين الحالات الجديدة 1,717 عدوى محلية المصدر، و59 حالة وافدة من خارج البلاد.وأبلغت منطقة سيول الكبرى عن 1,025 حالة، وهو ما يمثل 59.7% من مجموع الحالات المحلية، بينما أبلغت المناطق الأخرى خارج العاصمة عن 692 حالة أو ما يمثل 40.3% من جملة الحالات المحلية.وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 2,109 حالات.وارتفع عدد المرضى في حالة خطيرة بمقدار 40 مريضا عن اليوم السابق ليصل إلى 369 حالة.