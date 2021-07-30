الحكومة الكورية تكشف عن خطة للحياد الكربوني لعام 2050

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تم الكشف عن خطة الحكومة الكورية بشأن "سيناريوهات الحياد الكربوني لعام 2050" من أجل التعامل مع أزمة المناخ.عقدت لجنة الحياد الكربوني لعام 2050 مؤتمرا صحفيا في مقر الحكومة بسيول اليوم أعلنت فيه عن مُسْوَدَّة سيناريوهات الحياد الكربوني لعام 2050.إن السيناريوهات بمثابة نوع من الخطط لصورة ومراحل الحياد الكربوني الذي لا يتم زيادة كثافته في الهواء أكثر في المستقبل.تتكون السيناريوهات من ثلاثة. والسيناريو الأول يتمثل في وصول صافي الانبعاثات الكربونية إلى 25 مليونا و400 ألف طن حتى عام 2050 من خلال الحفاظ على 7 محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالفحم حتى عام 2050، بينما يتمثل السيناريو الثاني في الحفاظ على توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي المُسال مقابل التوقف عن توليد الكهرباء بالفحم بحيث ستَبلغ صافي الانبعاثات الكربونية 18 مليونا و700 ألف طن.أما السيناريو الثالث والأخير فهو عبارة عن وصول صافي الانبعاثات الكربونية إلى صفر في عام 2050. وذلك من خلال التوقف عن كلٍ من توليد الكهرباء بالفحم وبالغاز الطبيعي المُسال، وتحديد نسبة توزيع السيارات التي لا تسبب تلوثا بيئيا بما فيها السيارات الكهربائية والهيدروجينية بـ 97 %.تنوي اللجنة جمع آراء واسعة النطاق حول السيناريوهات الثلاث من خلال تنظيم اجتماع للمواطنين حول الحياد الكربوني وغيره حتى شهر سبتمبر القادم.ومن المتوقع أن يتم اختيار سيناريو الحياد الكربوني الأخير في نهاية شهر أكتوبر القادم.