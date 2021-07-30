الرئيس الكوري يعين رئيسين جديدين للجنتي حقوق الإنسان والخدمات المالية

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حدد الرئيس الكوري "مون جيه إين" داخليا المحامي "صونغ دو هوان" كرئيس جديد للجنة حقوق الإنسان الوطنية، وعضو لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا المركزي "كو سُنغ بوم" كرئيس جديد للجنة الخدمات المالية.أوضح ذلك مساعد التواصل الشعبي في مكتب الرئاسة "بارك سو هيون" اليوم، وقال إنهما سيخضعان لجلسات الاستماع البرلمانية ثم سيتم تعيينهما.كما حدد الرئيس الكوري 6 موظفين حكوميين كمستوى نواب الوزراء داخليا، وهم مدير التخطيط والتنسيق في وزارة الإدارة والأمن "كو غيو تشانغ" كنائب وزير في الوزارة، ومدير التعاون في التعامل مع الكوارث في الوزارة "لي سُونغ او" كمدير عام في مقر إدارة الكوارث والأمن، ومدير التخطيط والتنسيق في وزارة الصناعاة والتجارة والطاقة "بارك كي يونغ" كنائب الوزير الثاني في الوزارة، والمساعد الخاص في سياسة الجنوب الجديد في مكتب الرئاسة "يو هان كو" كمدير عام في مقر التفاوض التجاري في الوزارة، ومدير المرور والتوزيع في وزارة الأراضي والنقل "بارك مو إيك" كرئيس لهيئة إنشاء المدن الإدارية المتعددة، والباحث الكبير في معهد سيجونغ "هونغ هيون إيك" كرئيس للجنة الدبلوماسية الوطنية.