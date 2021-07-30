الفريق الكوري النسائي للغولف يخوض سباق الجولة الثانية الأولمبية اليوم

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من المقرر أن يخوض الفريق الكوري النسائي لرياضة الغولف الذي يسعى إلى نَيل ميدالية ذهبية أولمبية لمرتين على التوالي في الجولة الثانية من سباق الغولف اليوم.واحتل الفريق المكون من اللاعبات "كو جين يونغ"، و"بارك إين بي"، و"كيم هيو جو"، و"كيم سيه يونغ" مراكز متقدمة من خلال تسجيل نتائج جيدة في الجولة الأولى الأولمبية التي أقيمت أمس بحيث احتلت اللاعبة "كو إين بي" المركز الرابع لتصبح أعلى اللاعبات الكوريات من حيث ترتيب المراكز.كما احتلت اللاعبة "بارك إين بي" التي كانت قد فازت بميدالية ذهبية في أولمبياد ريو المركز السابع المشترك مع اللاعبة "كيم سيه يونغ"، بينما احتلت اللاعبة "كيم هيو جو" المركز السادس عشر المشترك.من ناحية أخرى، سيخوض لاعب رياضة التجديف الكوري "جو كوانغ هي" السباق شبه النهائي من سباق 200 متر للرجال.ويشارك اليوم الفريق الكوري من رياضيي الخماسي الحديث من الرجال والسيدات في جولة الترتيب في مجال المبارزة بينما سيبدأ اللاعب الكوري "تشيه بيونغ كوانغ" اليوم في المشاركة في سباق المشي 20 كيلومترا للرجال.