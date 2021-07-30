مباحثات بين نائبي وزيري الخارجية الكوري والإيراني

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم بأن النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ غون" قد عقد مباحثات مع نظيره الإيراني "عباس عراقجي" أمس ناقش فيها عددا من القضايا الراهنة بما في ذلك مسألة تجميد الأموال الإيرانية في كوريا.يُشار إلى أن نائب الوزير الكوري يزور حاليا طهران لحضور المراسم الخاصة لتولي الرئيس الإيراني الثالث عشر "إبراهيم رئيسي" منصبه.قال نائب الوزير "تشيه" إن كوريا ظلت تبذل جهودا استثنائية لحل مسألة الأموال المجمدة، وأعرب عن أمله في أن يعمل الجانبان الكوري والإيراني سويا على تعزيز العلاقات بينهما بعد انطلاق حكومة الرئيس الإيراني الجديد أيضا.كما أكد على أنه يتمنى توسيع التبادلات بين البلدين بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام القادم، ودعا نظيره الإيراني إلى زيارة كوريا.ومن جانبه، قدر نائب الوزير الإيراني "عراقجي" جهود الجانب الكوري لبناء علاقات ودية مع الحكومة الإيرانية الجديدة مؤكدا على أنه يتطلع إلى حل مسألة الأموال الإيرانية المجمدة في أسرع وقت ممكن.الجدير بالذكر أن نائبي الوزيرين تبادلا الآراء حول اتجاه المفاوضات الحالية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي، واتفقا على مواصلة الاتصالات الوثيقة بينهما اعتمادا على مبدأ ضرورة استعادة الاتفاق.