التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة قد تجري رغم بعض الصعوبات

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بالرغم من أن بعض المسؤولين في المعسكر الحاكم يدعون إلى تأجيل التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة إلا أنه من المرجح أن تجريها السلطات العسكرية للبلدين من خلال تقليص حجمها بعد وضع ظروف أزمة كورونا وغيرها في الحسبان.قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مرة أخرى إن موعد وحجم التدريبات في النصف الثاني من هذا العام لم يتم تحديدهما بعد بحيث تقوم سلطات البلدين بمناقشة الموضوع في الوقت الحالي.قال الناطق باسم الوزارة "بو سُنغ تشان" اليوم إن موعد وحجم وطرق التدريبات لم يتم تحديدها بعد مضيفا أن البلدين يناقشان الموضوع عن كثب من خلال اعتبار مختلف الظروف ذات الصلة.من المعروف أن السلطات الكورية الأمريكية تستعد الآن لإجراء تدريب مسؤولي إدارة الإزمات خلال الفترة ما بين العاشر والثالث عشر من هذا الشهر، وتدريب مراكز الإشراف المتحد خلال الفترة ما بين السادس عشر والسادس والعشرين من هذا الشهر.فيما يتعلق بالتدريبات العسكرية المشتركة التي من المقرر إجراؤها هذا الشهر، سبق للرئيس الكوري "مون جيه إين" أن طلب التشاور الجدي مع الجانب الأمريكي من خلال وضع مختلف العناصر في الحسبان.