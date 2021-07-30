عملية تطوير الجيل القادم من سفن الحراسة الجديدة في البلاد

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من المتوقع أن يتم في كوريا بحث وتطوير النموذج الرابع من سفن الحراسة الجديدة من فئة "أولسان" للسلاح البحري الكوري الجنوبي.عقدت هيئة برنامج الدفاع الكورية الجنوبية اجتماعا افتراضيا للجنة تنفيذ المشروعات الدفاعية أمس صرحت فيه بأنها راجعت ووافقت على الخطة الإستراتيجية الإطارية لبحث وتطوير مشروع الدفعة الرابعة لفئة أولسان من سفن الحراسة العسكرية باستخدام التقنيات المحلية.يشار إلى أن المشروع بمثابة البحث والتطوير المحلي للسفن المحسنة من حيث قدرة الاستكشاف الجوي من أجل إبدال سفن الحراسة والقوارب الدورية القديمة.من المتوقع أن يتكلف المشروع حوالي ثلاثة مليارات دولار من عامي 2023 إلى 2032.قالت الهيئة إنها لا تتوقع من خلال المشروع تعزيز القدرة على تنفيذ العمليات البحرية فقط، ولكن أيضًا المساهمة في تأمين التكنولوجيا المتقدمة وخلق فرص العمل.