كوريا الجنوبية تستضيف أول ثلاث مباريات في نهائيات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

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من المقرر أن تلعب كوريا الجنوبية على أرضها أول ثلاث مباريات لها في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.وقال الاتحاد الكوري لكرة القدم اليوم الخميس إن المباراة الافتتاحية مع لبنان المقررة يوم 7 سبتمبر ستقام في كوريا الجنوبية، بينما ستقام المباراة الثانية ضد لبنان في يناير المقبل في لبنان. وكان من المقرر أولا إقامة المباراة الأولى في لبنان والثانية في كوريا الجنوبية. لكن الاتحاد الكوري لكرة القدم طلب من نظيره اللبناني تبديل الترتيب، مشيرا إلى أنه يحتمل أن تكون كوريا شديدة البرودة في يناير بحيث لا يمكن اللعب بها. ووافق الاتحاد اللبناني لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على هذا الاقتراح.ومن المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية أيضا مباراة الفريق ضد العراق في 2 سبتمبر، وضد سوريا في 7 أكتوبر.وتتنافس كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى مع إيران والإمارات والعراق وسوريا ولبنان. وسوف يتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة لبطولة كأس العالم 2022 بناء على نتائج المباريات المقامة على أرضهم وخارج أرضهم. وسوف تتنافس الفرق التي تحتل المركز الثالث من كل مجموعة بعضها ضد بعض لتحديد الفريق الذي سيتأهل إلى مباراة فاصلة عابرة للقارات، ضد فريق من اتحاد قاري سيتم تحديده لاحقا.