توقعات بعدم مشاركة وزير الخارجية الكوري الشمالي في منتدى الآسيان الإقليمي

Photo : YONHAP News

ذكرت مصادر دبلوماسية أنه للعام الثاني على التوالي سيقوم مسؤول على مستوى سفير بتمثيل كوريا الشمالية في المنتدى الأمني الإقليمي لرابطة الآسيان الذي تشارك فيه كوريا الشمالية بانتظام، بدلا من وزير خارجيتها.وذكرت المصادر أمس الخميس أن سفير كوريا الشمالية لدى إندونيسيا "أن كوانغ إيل" سيحضر المنتدى الإقليمي الذي سيقام اليوم الجمعة افتراضيا.وكانت هناك تكهنات بأن وزير خارجية كوريا الشمالية "ري سون غون" سيحضر الاجتماع السنوي الأخير، الذي يجمع ممثلين عن الكتلة الإقليمية وشركاءهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسط التوقعات المتزايدة بعودة بيونغ يانغ إلى محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع الولايات المتحدة.ويعد المنتدى الإقليمي للآسيان هو المنتدى الوحيد متعدد الأطراف الذي تشارك فيه بيونغ يانغ بانتظام.لكن مشاركة السفير بدلا من الوزير قللت من التوقعات بإعلان بيونغ يانغ عن خطوة كبيرة تجاه واشنطن أو سيول خلال الحدث.وخلال اجتماع المنتدى الإقليمي للآسيان في العام الماضي، الذي عُقد افتراضيا أيضا بسبب الوباء، اكتفى الشمال ببيان الخطوط العامة لاستجابته للجائحة.