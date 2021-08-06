كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان المحادثات على مستوى المدير حول كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات على مستوى المدير لأول مرة منذ أن أعادت سيول وبيونغ يانغ خطوط الاتصالات بينهما الأسبوع الماضي.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس إن المدير العام لمكتب نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية بالوزارة "ريم كاب سو" اجتمع مع نائب المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "جونغ باك" في واشنطن يوم الأربعاء.وقد حضر الاجتماع مسؤولون من وزارتي الخارجية والتوحيد والمكتب الرئاسي في سيول، كما حضره مسؤولون بمجلس الأمن القومي للبيت الأبيض ووزارة الخزانة والدفاع في واشنطن.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الجانبين أكدا مجددا أن الاستئناف السريع للحوار بين الكوريتين وبين الشمال وواشنطن أمر ضروري لتحقيق تقدم جوهري في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت أن الجانبين أجريا مشاورات عميقة ومحددة حول سبل تحسين العلاقات بين الكوريتين والاستئناف المبكر للمحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات في بيان صحفي، وقالت إن الجانبين ناقشا الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية وآفاق التعاون الإنساني.وأضافت أن المحادثات ناقشت أيضا التنسيق بشأن قضايا كوريا الشمالية مع أصحاب المصلحة في المحافل متعددة الأطراف الأخرى، بما في ذلك التعاون الثلاثي مع اليابان.