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السياسية

وزير الخارجية الكوري الجنوبي يشارك في منتدى الآسيان الإقليمي

Write: 2021-08-06 10:29:42

وزير الخارجية الكوري الجنوبي يشارك في منتدى الآسيان الإقليمي

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يشارك وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" في منتدى الآسيان الإقليمي اليوم الجمعة.
وذكرت وزارة الخارجية أن الاجتماع الافتراضي سيناقش القضايا الأمنية والوضع في المنطقة، ومن بينها قضايا شبه الجزيرة الكورية.
وسوف يشرح الوزير "جونغ" جهود سيول لدفع عملية السلام في شبه الجزيرة، مثل استعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين، وسوف يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم.
وقالت الوزارة إن الوزير يعتزم التشديد على أهمية الجهود الإقليمية المشتركة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.
ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يشارك سفير كوريا الشمالية لدى إندونيسيا "أن كوانغ إيل" في المنتدى، بدلا من وزير الخارجية "ري سون كوون". ويعد منتدى الآسيان الإقليمي هو المؤتمر الأمني الوحيد متعدد الأطراف الذي تشارك فيه بيونغ يانغ بانتظام.
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