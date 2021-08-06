اليابان تحتج على خدمة البث المباشر لجزر دوكدو في كوريا الجنوبية

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ذكرت وسائل إعلام يابانية أن اليابان احتجت على خدمة البث المباشر لصور من جزر دوكدو الواقعة في البحر الشرقي.ووفقا لهيئة الإذاعة العامة في اليابان "إن إتش كي"، فقد اتصل "تاكيهيرو فوناكوشي" المدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية اليابانية بـ "كيم يونغ غيل" المستشار في السفارة الكورية الجنوبية في طوكيو أمس الخميس، وطالبه بوقف تلك الخدمة.واحتج "فوناكوشي" على الخدمة في المكالمة الهاتفية، قائلا إن "تاكيشيما" هي بوضوح أرض يابانية في ضوء الحقائق التاريخية واستنادا إلى القانون الدولي.وندد المسؤول الياباني بخدمة بث الصور المباشرة ووصفها بأنها "غير مقبولة ومؤسفة للغاية".وقد نقلت الحكومة اليابانية ذلك الموقف إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عبر سفارة كوريا الجنوبية.ويأتي الاحتجاج في الوقت الذي تستعد فيه وزارة المحيطات ومصايد الأسماك في كوريا الجنوبية لإطلاق خدمة البث المباشر اليوم الجمعة للسماح للمواطنين برؤية الجزر في أي وقت ومن أي مكان.