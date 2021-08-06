فائض في الحساب الجاري لكوريا الجنوبية للشهر الرابع عشر

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الرابع عشر على التوالي في يونيو، على خلفية الصادرات القوية.ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الجمعة، وصل فائض الحساب الجاري للبلاد إلى 8.85 مليار دولار أمريكي في يونيو.وقد ظلت كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر الرابع عشر على التوالي منذ مايو من العام الماضي، ويمثل الرقم الأخير زيادة قدرها 23.6% عن العام الماضي.وفي النصف الأول من العام، وصل الفائض المتراكم إلى 44.34 مليار دولار، بارتفاع نسبته 132.9% عن العام السابق.وارتفعت الصادرات بنسبة 35.9% على أساس سنوي لتصل إلى 53.6 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 38.2% على أساس سنوي لتصل إلى 46 مليار دولار.ومن ناحية أخرى، سجل قطاع الخدمات عجزا قدره 950 مليون دولار في يونيو، حيث نجح في تقليص العجز بمقدار 400 مليون دولار عن العام السابق.