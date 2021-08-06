الحكومة تكشف عن خطة لتطوير لقاح كوري ضد كورونا

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كشفت الحكومة الكورية عن خطة لتطوير لقاح كوري مضاد لفيروس كورونا، ضمن الجهود الرامية لحل مشكلة النقص العالمي في إمدادات اللقاحات، ولجعل صناعة اللقاحات من بين الصناعات الرئيسية للبلاد.جاء ذلك في اجتماع خاص بالرؤى والاستراتيجة المتعلقة بجعل كوريا الجنوبية مركزا عالميا لتصنيع لقاحات كورونا عَقَدَه الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس.وبموجب هذه الخطة، تنوي الحكومة تطوير أول لقاح كوري خلال النصف الأول من العام القادم.وتقوم 7 شركات كورية حاليا بتطوير لقاحات كورونا، حيث قدمت شركة "إس كي بايو ساينس" طلبها لوزارة سلامة الأغذية والأدوية للحصول على الموافقة على إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحها.وضمن إطار الدعم لتطوير لقاحات كورونا، ستقدم الحكومة مزايا ضريبية للشركات العاملة على تطوير اللقاحات، مثلما تستفيد منه شركات أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية.وتخطط الحكومة لِضخ 2.2 تريليون وون خلال السنوات الخمس القادمة لتخصيصها في تقديم الدعم الضريبي، ضمن مساعيها لجعل البلاد واحدة من أكبر خمسة مراكز لتصنيع لقاحات كورونا في العالم بحلول عام 2025.