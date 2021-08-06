السياسية الحكومة الكورية تدين بشدة الهجوم على ناقلة نفط قبالة عمان

أدانت الحكومة الكورية بشدة الهجوم على ناقلة منتجات نفطية تديرها شركة إسرائيلة قبالة سواحل عمان يوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة إن ذلك الهجوم يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، مضيفا أنه يجب أن تتمكن جميع السفن من الإبحار في أعالي البحار بِحُرِّية.

وأكد المتحدث أن الحكومة الكورية تُعارِض كل الأعمال التي تُعَرقِل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مُعربا عن خالص التعازي والمواساة للبحارة الذين لقوا حتفهم في ذلك الحدث، وأُسرهم.

وقد أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من طاقم ناقلة النفط "ميركير ستريت"، هما قبطان الناقلة البريطاني والمسؤول الأمني الروماني.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا قد حمَّلُوا إيران مسؤولية الهجوم، لكن إيران نفت ضلوعها في ذلك الهجوم.