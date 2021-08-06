رئيس الحزب الحاكم يؤكد على ضرورة إجراء تدريبات عسكرية كورية أمريكية مشتركة

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أكد رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "سونغ يونغ كيل" مرة أخرى على ضرورة إجراء تدريبات عسكرية كورية أمريكية مشتركة، مشيرا إلى أن هذه التدريبات تعد دِفاعية، وإنها أمر لا مفر منه لتحقيق نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى القوات الكورية.وقال "سونغ" في تصريح أدلى به في اجتماع للجنة الحزب العليا اليوم الجمعة إن هناك آراء مختلفة بشأن التدريبات العسكرية المشتركة التي ستجري في أغسطس الجاري، معربا عن اعتقاده بأن كل تلك الآراء جاءت آملة في تطبيع العلاقات بين الكوريتين في أسرع وقت.وأكد أن قيادة الحزب الحاكم تتمسك بموقفها الثابت الداعي إلى ضرورة إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.كما أكد على ضرورة بذل الجهود لبناء الثقة بين الكوريتين، وبين الولايات المتحدة وكلٍ من كوريا الجنوبية والشمالية لحل القضايا العالقة بين الكوريتين.وكان 74 من نواب البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب العدالة، وحزب الديمقراطية المفتوح، وحزب الدخل الأساسي قد أصدروا بيانا مشتركًا أمس الخميس، دعوا فيه إلى تأجيل التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة، بشرط أن تَسْتَأنف الكوريتان الحوار.